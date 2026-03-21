Carlos Alcaraz batte Fonseca a Miami, paragonandolo a quando giocò per la prima volta con Nadal nel 2021

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Carlos Alcaraz ha avuto successo nel suo primo duello contro João Fonseca, al secondo turno del Miami Open: 6-4, 6-4. Il numero 1 del mondo si riprende dalla sconfitta subita dalla sconfitta contro Daniil Medvedev la scorsa settimana a Indian Wells, e ha già migliorato il risultato rispetto al Miami Open dello scorso anno, quando aveva perso al suo turno d'esordio contro David Goffin.

Un anno fa, Alcaraz ha subito una delle sue sconfitte più dure, ma questo gli ha insegnato che a volte bisogna "disconnettersi per riconnettersi" e, dopo una lunga vacanza con la famiglia, è tornato in campo più forte che mai, riconquistando il numero 1 del mondo, vincendo nove trofei e giocando tre finali: solo due tornei da allora in cui non è arrivato in finale (Indian Wells 2026 e Parigi 2025).

Il prossimo passo per Alcaraz affronterà l'americano Sebastian Korda nel terzo di finale domenica.

Alcaraz ricorda quando Nadal lo "distrusse" quando aveva 19 anni

Alcaraz è ancora molto giovane, ha solo 22 anni, ma possiede l'esperienza che manca a Fonseca, 19 anni. Lo spagnolo è convinto che il giovane brasiliano imparerà molto dalle sue due sconfitte consecutive contro lui e Sinner, e lo ha paragonato a quando ha giocato per la prima volta contro Rafa Nadal ed è stato "distrutto".

"Penso che abbia tutto, ottimi colpi, molte cose da migliorare, ma sicuramente ce la farà. Due tornei consecutivi contro il numero 1 e il numero 2 al mondo, penso che sarà davvero utile per lui", ha detto Alcaraz.

"Ricordo la prima volta che ho giocato contro Rafael Nadal, e ricordo quanto quella partita sia stata buona per me, anche se sono stato distrutto", ha detto Alcaraz, riferendosi a una partita agli ottavi di finale del Madrid Open 2021. Un anno dopo, Alcaraz sconfisse Nadal nello stesso evento e più tardi nello stesso anno divenne il più giovane numero 1 mondiale di sempre a 19 anni.

Pensi che João Fonseca crescerà fino al livello di Alcaraz e Sinner nei prossimi mesi o anni?