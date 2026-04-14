Carlos Alcaraz chiede un timeout medico ma trionfa nel debutto al Barcellona Open
Alcaraz avrà un giorno di riposo prima di affrontare Tomas Machac nei quarti di finale.
Carlos Alcaraz ha iniziato la sua corsa per riconquistare il titolo di numero 1 al mondo al Barcelona Open con una vittoria in due set, 6-4, 6-2, contro il finlandese qualificato Otto Virtanen. Alcaraz ha impiegato un po' di tempo per concentrarsi e tra un set e l'altro ha chiesto un timeout medico a causa di un fastidio al polso.
Alcaraz è stato più dominante nel secondo set, quindi sembra che il dolore al braccio non sia grave, e il disagio muscolare dovuto al sovraccarico di partite: stava giocando contro Sinner solo 48 ore prima. Nell'intervista post-partita, ha spiegato di aver impiegato tempo per adattarsi al campo, in condizioni diverse rispetto a Monte-Carlo.
Alcaraz ora ha un giorno per riposare e recuperare prima di affrontare Tomas Machac agli ottavi di finale giovedì, non prima delle 19:00 CEST, mentre Corentin Moutet affronterà il secondo testa di serie Lorenzo Musetti. Sarà la prima partita tra spagnolo e ceco dal 2024, con il confronto in parità 1-1. Se Alcaraz vince, potrebbe affrontare Andrey Rublev nei quarti di finale, Alex de Miñaur in semifinale e Musetti in finale.