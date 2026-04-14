Carlos Alcaraz chiede un timeout medico ma trionfa nel debutto al Barcellona Open

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Carlos Alcaraz ha iniziato la sua corsa per riconquistare il titolo di numero 1 al mondo al Barcelona Open con una vittoria in due set, 6-4, 6-2, contro il finlandese qualificato Otto Virtanen. Alcaraz ha impiegato un po' di tempo per concentrarsi e tra un set e l'altro ha chiesto un timeout medico a causa di un fastidio al polso.

Alcaraz è stato più dominante nel secondo set, quindi sembra che il dolore al braccio non sia grave, e il disagio muscolare dovuto al sovraccarico di partite: stava giocando contro Sinner solo 48 ore prima. Nell'intervista post-partita, ha spiegato di aver impiegato tempo per adattarsi al campo, in condizioni diverse rispetto a Monte-Carlo.

Alcaraz ora ha un giorno per riposare e recuperare prima di affrontare Tomas Machac agli ottavi di finale giovedì, non prima delle 19:00 CEST, mentre Corentin Moutet affronterà il secondo testa di serie Lorenzo Musetti. Sarà la prima partita tra spagnolo e ceco dal 2024, con il confronto in parità 1-1. Se Alcaraz vince, potrebbe affrontare Andrey Rublev nei quarti di finale, Alex de Miñaur in semifinale e Musetti in finale.

Juarez Santos / ATP Tour

Juarez Santos / ATP Tour