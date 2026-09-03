Carlos Alcaraz dice che prenderà pause più lunghe dal tennis per prevenire infortuni e burnout

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Carlos Alcaraz è risalito da un set di svantaggio per ottenere la seconda vittoria agli US Open contro Jaime Faria: 6-4, 0-6, 3-6, 2-6, ed è al terzo turno degli US Open, affrontando Wu Yibing. Tuttavia, nella conferenza stampa dopo la partita, è stato nuovamente critico con il circuito ATP, dichiarando che prenderà pause più lunghe per evitare ulteriori infortuni.

"In futuro, prenderò alcune pause, alcune lunghe pause. Forse non quattro mesi, ma un mese, due mesi, inizierò a saltare qualche torneo perché è impossibile giocarli tutti", ha detto Alcaraz, dopo aver passato quattro mesi lontano (da aprile) a riprendersi da un infortunio al polso che lo ha costretto a saltare i due principali tornei in Spagna (Barcellona e Madrid) e due Grand Slam, tra gli altri.

Alcaraz ha aggiunto che continuano ad aggiungere tornei più importanti, anch'essi più lunghi, e questo aumenta il rischio di infortuni. In questo US Open, giocatori come Jannik Sinner, Holger Rune e Joao Fonseca si sono ritirati, infortunati. "Stiamo vedendo molti giocatori infortunarsi, molti giocatori stancarsi. Se non faranno nulla, lo vedremo ancora di più in futuro."