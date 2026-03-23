Carlos Alcaraz dopo la sua sconfitta a Miami: "È ora di ricaricare le batterie" prima della cruciale stagione di terra battuta

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Carlos Alcaraz ha ottenuto la prima vicenda dopo la sua sconfitta al terzo turno del Miami Open, e il secondo incontro complessivo del torneo, perdendo in tre set contro l'americano Sebastian Korda. Le immagini hanno ritratto Alcaraz che parlava disperatamente con la sua squadra: "Non riesco a stare al passo, voglio tornare a casa".

Durante la conferenza stampa di domenica, Alcaraz ha detto di voler tornare a casa e rilassarsi con la famiglia per riprendersi mentalmente per la prossima parte della stagione. Un giorno dopo, Alcaraz disse che "ora è tempo di ricaricare le batterie e prepararsi per l'altalena dell'argilla".

La sconfitta di domenica è stata la sua seconda nel 2026, seconda dopo tre partite, e una deludente conclusione per la parte della stagione su hard court all'aperto, grazie alle sue vittorie a Dubai e Melbourne.

Jannik Sinner dà la caccia a Carlos Alcaraz nella classifica ATP

La sconfitta di Alcaraz significa che Jannik Sinner potrebbe ridurre drasticamente la distanza con Alcaraz se l'italiano vince a Miami, il che significherebbe la sua terza vittoria consecutiva al Masters 1.000: da 2.140 punti ora a 1.240 punti se Sinner vince domenica.

Il fatto che Alcaraz difenderà 4.300 punti nella stagione di terra battuta dalle vittorie a Monte-Carlo, Roma e Roland Garros, e dalla finale a Barcellona, contro i 1.850 punti che Sinner metterà in palio nei prossimi due mesi, significa che Sinner ha possibilità di tornare a diventare numero 1 del mondo...

Dopo Miami, è probabile che il prossimo torneo di Alcaraz e Sinner sarà il Monte-Carlo Masters, dal 5 al 12 aprile 2026.