Carlos Alcaraz e Alexander Zverev iniziano gli Australian Open con vittorie

Il turno principale degli Australian Open è iniziato, e Carlos Alcaraz ha già iniziato la stagione 2026 con una vittoria sull'australiano Adam Walton, che ha lottato portando il numero 1 al mondo al tie-break nel secondo match. Alla fine, Alcaraz vinse la sua prima partita ufficiale ATP senza l'allenatore Juan Carlos Ferrera all'arena Rod Laver.

Altre vittorie del primo giorno includevano Cameron Norrie, Francisco Cerundolo, Frances Tiafoe e Alexander Zverev, che aveva perso il suo primo set contro Gabriel Diallo, ma si è ripreso battendo il canadese.

Lunedì sarà il giorno per gli altri giocatori testa di serie, tra cui Novak Djokovic contro Pedro Martínez, Jakub Mensik contro Pablo Carreño, Ben Shelton contro Hubo Umbert e Jannik Sinner contro Hugo Gaston.