Carlos Alcaraz e Serena Williams, "dream team" per il doppio misto degli US Open, debuttano martedì

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Il torneo di doppio misto degli US Open inizia oggi, lunedì 24 agosto, con le qualificazioni, prima che il tabellone principale si svolga martedì e mercoledì. È un mini-torneo molto breve (solo tre giorni) con partite più brevi (set da 4 giochi senza bisogno di vantaggio), si gioca un punto "morte improvvisa" in caso di 40-40 e si gioca un tie-break se un set finisce 4-4).

Il formato, introdotto lo scorso anno, ha suscitato una grande controversia perché ha allontanato i tradizionali giocatori del doppio misto e ha favorito la partecipazione delle stelle del singolare, facendolo sembrare più un torneo esibizione con un premio di un milione di dollari per la coppia vincitrice piuttosto che un vero Grande Slam. Alla fine, le esperte di doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto l'evento.

Tuttavia, quest'anno non è cambiato e, in realtà, probabilmente attirerà più interesse che mai grazie alla "dream team" formata da Serena Williams e Carlos Alcaraz, che giocherà il doppio misto domani, martedì, contro una coppia proveniente dalla fase di qualificazione.

Cinque anni prima della nascita di Alcaraz, Serena Williams vinse i suoi unici titoli di doppio misto agli US Open con Max Mirnyi nel 1998... L'anno scorso, Alcaraz ha fatto coppia con la britannica Emma Raducanu nel doppio misto, ma ha perso al primo turno.

Se Alcaraz e Williams vincono gli ottavi di finale contro la coppia qualificata, potrebbero affrontare Flavio Cobolli e Belinda Bencic oppure Alexander Zverev e Taylor Twonsend nei quarti di finale. E in semifinale avrebbero potuto affrontare un'altra "squadra dei sogni", Aryna Sabalenka e Novak Djokovic.

Calendario del doppio misto degli US Open

L'evento di doppio misto dura solo tre giorni. Lunedì si giocheranno solo le partite di qualificazione, con otto squadre che si contenderanno gli ultimi 2 posti nel tabellone principale. Martedì si giocheranno ottavi di finale e quarti di finale, e mercoledì si giocheranno semifinali e finale (l'unica partita con set da sei set).