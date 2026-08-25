Carlos Alcaraz e Serena Williams vincono il loro primo incontro al doppio misto degli US Open

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Carlos Alcaraz e Serena Williams, la coppia più improbabile nel doppio misto, hanno vinto la partita d'esordio al torneo US Open di doppio misto e giocheranno i quarti di finale. La partita si è conclusa 5-3, 4-1 contro Lloyd Glasspool ed Erin Routliffe, specializzati in doppio: Routliffe, dalla Nuova Zelanda, è 14ª nel ranking WTA nel doppio ed è stata numero 1 al mondo a luglio 2024; e Glasspool, britannica, è stata numero 1 mondiale nel doppio ATP la scorsa settimana, ed è ora 17ª.

Nonostante la maggiore esperienza nel doppio, furono sopraffatti da Alcaraz, nella sua prima partita dopo quattro mesi dopo l'infortunio, e da Williams, uscito dal ritiro dopo quattro anni. La "dream team" di Alcaraz, 23 anni, che non era nemmeno nata quando Williams vinse i suoi unici titoli di doppio misto agli US Open con Max Mirnyi nel 1998, e Williams, 44 anni, ha prodotto ottimi risultati.

Successivamente, più tardi oggi, Alcaraz e Williams affronteranno Belinda Bencic e Flavio Cobolli nei quarti di finale. Il vincitore giocherà le semifinali e, se vincerà la finale, mercoledì, ponendo fine al mini torneo di tre giorni, che rimane controverso.

In particolare, le campionesse in carica Andrea Vavassori e Sara Errani sono state sconfitte nella loro prima partita contro Andrey Ruvlev e Mirra Andreeva, in una partita emozionante terminata 1-4, 4-1, decisa con uno spareggio terminato 11-9.