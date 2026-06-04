Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi usando la mano sinistra, e c'è un motivo per questo

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Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi, e il giocatore murciano ha pubblicato un video in cui si allena... con la mano sinistra. Alcaraz è destrorso e ha subito un infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione di terra battuta, e gli farà anche saltare Wimbledon più avanti questo mese, puntando a un ritorno (ottimista) per gli US Open e il tour americano ad agosto.

Se è destro, perché allenarsi con la sinistra? La ragione ovvia è che, anche se non può ancora usare la mano destra, deve restare in forma, ma c'è di più. Durante la sessione di allenamento, in realtà muove il braccio destro per esercitarsi nel movimento, anche se non può tenere la racchetta con quella mano e restituisce la palla con la racchetta nella mano sinistra.

Secondo Punto de Break, Alcaraz utilizza la tecnica chiamata "cross-education", un fenomeno neuromuscolare in cui allenare un arto può aiutare a mantenere o migliorare parte della forza, coordinazione o attivazione dell'arto opposto, anche se non viene allenato direttamente, stimolando il sistema nervoso.