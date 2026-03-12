Carlos Alcaraz "guarda con ansia di vendetta" contro Cameron Norrie, stasera a Indian Wells

HQ

Carlos Alcaraz e Cameron Norrie saranno gli ultimi a giocare il loro quarto di finale a Indian Wells giovedì (a partire dalle 3:00 AM CET, alle 2:00 GMT di venerdì), e dopo aver sconfitto Casper Ruud, affronterà il trentenne Cameron Norrie, che si dice sia particolarmente entusiasta di giocare contro il britannico, dato la recente sconfitta a Parigi lo scorso anno.

"Sarà molto difficile contro Cam. Abbiamo avuto grandi battaglie in passato, e ho perso l'ultimo incontro contro di lui, quindi sto cercando vendetta", ha detto Alcaraz. Fa riferimento alla sua sorprendente sconfitta ai 32 di finale del Masters di Parigi nell'ottobre 2025, una delle poche eliminazioni precoce del numero 1 mondiale in un torneo. Da allora, ha vinto ogni incontro tranne le ATP Finals contro Sinner.

"È un avversario tosto. I mancini sono sempre difficili da affrontare, e varia molto anche l'altezza dei suoi colpi", ha spiegato Alcaraz. "Ha un rovescio molto piatto e un dritto con molto rotazione, quindi a volte è difficile prevedere come la palla verrà verso di te. Inoltre, è un gladiatore, un vero combattente che combatte per ogni punto, ogni set e ogni incontro. Affrontare qualcuno che non si arrende mai su una palla è sempre difficile."Il vincitore della partita affronterà Jack Draper o Daniil Medvedev.

Alcaraz ha affrontato Norrie otto volte, con il britannico che ha vinto solo tre partite. Nel 2015, Alcaraz lo ha sconfitto mentre raggiungeva la finale di Wimbledon, che ha perso contro Sinner.