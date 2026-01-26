Carlos Alcaraz ha chiesto di rimuovere il dispositivo indossabile nascosto agli Australian Open, ma non è barare

HQ

Carlos Alcaraz continua un periodo dominante agli Australian Open, avendo vinto tutti i set finora nei primi quattro match, anche se Tommy Paul ha reso difficile la vita al numero 1 del mondo al quarto turno. I suoi prossimi rivali saranno i primi 10: Alex de Miñaur nei quarti di finale, e potenzialmente Alexander Zverev in semifinale (o Learner Tien, una delle svolte degli ultimi due anni).

Tuttavia, è stato coinvolto in una controversia riguardo all'uso di un braccialetto, in realtà un orologio Whoop, un orologio indossabile che monitora frequenza cardiaca, respirazione o movimenti corporei, e lo condivide con un'app che offre consigli su coaching e allenamento. Il suo uso fu dichiarato vietato dagli Australian Open e l'arbitro di Alcaraz fu invitato a rimuoverlo, e non era l'unico: anche Aryna Sabalenka fu invitato a rimuoverlo.

Le immagini dell'arbitro che chiedeva ad Alcaraz di togliere il braccialetto, apparentemente nascosto dietro la fascia del polso, suscitarono controversie, poiché sembrava che stesse barando. Alcuni media addirittura l'hanno inquadrata così, mentre in realtà i dispositivi indossabili Whoop sono approvati dalla Federazione Internazionale di Tennis anche durante le partite dei tornei.

Il fondatore di Whoop, Will Ahmed, ha preso il posto di X per convalidare la decisione, sostenendo che non rappresenta alcun rischio per la sicurezza: "Lasciate che gli atleti misurino i loro corpi. I dati non sono steroidi!". È quindi una decisione presa solo dagli Australian Open, ma nessuno sembra capire perché...