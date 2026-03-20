Carlos Alcaraz ha seguito i Lakers in una serata enorme per Luka Doncic: 100 punti in 24 ore

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I Los Angeles Lakers hanno continuato una striscia di otto vittorie consecutive (e undicesima nelle ultime 12 partite) con vittorie contro Houston Rockets e Miami Heat mercoledì e giovedì, classificandosi terzi nella Western Conference e assicurandosi un posto ai playoff in meno di un mese.

La partita a Miami ha incluso un "triple-double" di James (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) e, con 41 anni di durata, è stato a pari merito con Robert Parish per il maggior numero di partite di stagione regolare giocate: 1.611 partite. Nel frattempo, Doncic ha ripetuto il suo secondo miglior risultato in una partita NBA, 60 punti (solo dietro ai 73 punti segnati dagli Hawks nel 2024, tornando ai Cavaliers, ha segnato anche 60 punti contro i Knicks nel 2022).

Forse ciò che è ancora più sorprendente è che Doncic ha segnato 60 punti in meno di 24 ore dopo averne segnati 40 contro i Rockets, con un volo tra Houston e Miami nel mezzo.

La partita è stata vista dal tennista Carlos Alcaraz, a Miami prima del suo debutto nel torneo di stasera, che ha scattato una foto con lo sloveno, ex giocatore del Real Madrid.

L'incredibile coincidenza collegare Doncic a Kobe Bryant

Gli storici NBA hanno scoperto che Doncic ha segnato il suo 60° punto nello stesso secondo (14,8 secondi prima della fine) in cui Kobe Bryant ha segnato il suo 60° punto contro gli Utah Jazz nel 2016, nella sua ultima partita NBA prima di ritirarsi.