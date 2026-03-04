Carlos Alcaraz loda il "coraggioso" Rafa Jódar, la nuova promessa del tennis spagnolo

HQ

Una nuova stella sta emergendo nel tennis spagnolo: Rafael Jódar, 19 anni, vicino all'ingresso nella top 100 ATP (attualmente al suo massimo in carriera di 103), dopo aver vinto tre titoli Challenger e qualificarsi per le Next Gen ATP Finals. Ha superato le 700 posizioni solo nel 2025, e nel 2026 si sta già facendo un nome grazie alle partecipazioni agli Australian Open, dove ha raggiunto il secondo turno, e ai Mexican Open, dove ha battuto il numero 27 al mondo Cameron Norrie e raggiunto il secondo turno.

Jódar ha ricevuto un invito a wild card per Indian Wells, dove affronterà Alejandro Tabilo giovedì. Carlos Alcaraz pensa che vedremo ancora di più Rafa nei prossimi anni, lodando il ragazzo, nato nel settembre 2006, come qualcuno che crede in sé e può vincere chiunque.

"Mi piace davvero. Mi piace molto il modo in cui gioca. Senza paura. Non rispetta nessuno quando entra in campo. Fuori dal campo, è una persona molto gentile. Ha un enorme rispetto per tutti i giocatori del tour. Ma una volta in campo, crede in se stesso e può battere chiunque", ha detto il numero 1 del mondo (tramite AS). "Rivedremo ancora Rafa tra un paio d'anni, o almeno così spero".

Indian Wells inizia oggi i suoi round principali, con il round 128 (che inizia questa sera in orario europeo), con il debutto di Jódar previsto giovedì/venerdì. Se vince il duello contro Tabilo, affronterà Daniil Medvedev al secondo turno.