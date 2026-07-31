Carlos Alcaraz mostra un nuovo look sorprendente prima del imminente ritorno al tennis

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Carlos Alcaraz ha sorpreso con il nuovo aspetto che avrà nel suo probabile imminente ritorno sui campi da tennis, dopo quasi quattro mesi di assenza per infortunio. Il ventitreenne ama cambiare spesso il pettino e, dopo essersi rasato la testa, ha lasciato crescere i capelli, e ora ha deciso di usare le trecce.

A luglio, Alcaraz si è divertito a guardare la Spagna vincere in diretta la Coppa del Mondo FIFA, oltre ad aumentare l'intensità degli allenamenti mentre recuperava mobilità e forza al polso destro. La sua ultima partita è stata il 14 aprile a Barcellona, dove si è ritirato e ha saltato la parte più intensa dell'anno, inclusi Roland Garros e Wimbledon, perdendo il primo posto in classifica e ora è terzo.

È stata anche rivelata la divisa di Alcaraz per gli US Open, dove dovrebbe apparire, con chiara ispirazione alle maglie da basket...

Si vocifera che il suo ritorno sarà il Cincinnati Open, tra l'11 e il 23 agosto, l'ultimo grande torneo prima dello US Open tra fine agosto e metà settembre. Sarà in quell'evento che Jannik Sinner e Novak Djokovic torneranno dopo Wimbledon, quindi potrebbe essere un evento davvero importante...