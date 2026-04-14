Carlos Alcaraz motivato dalla sua rivalità con Sinner: è il momento del suo debutto a Barcellona

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Carlos Alcaraz inizia martedì la sua corsa per riconquistare il titolo numero 1 al mondo che ha perso contro Jannik Sinner quando è stato sconfitto al Masters di Monte-Carlo. Questa settimana, con Sinner a riposo e Alcaraz sostenuto dal pubblico locale al Barcelona Open, un torneo che ha già vinto nel 2022 e 2023, lo spagnolo ha una chiara possibilità di riconquistare il titolo, ma solo se solleva il trofeo.

Alcaraz difonde i 330 punti dopo essere stato secondo a Barcellona lo scorso anno, dove ha perso contro Holger Rune. È a 110 punti da Sinner, quindi conquistare il titolo, conquistando tutti i 500 punti, sarebbe l'unico risultato che renderebbe Alcaraz di nuovo numero 1 al mondo (con soli 60 punti di vantaggio!) prima del Madrid Open della prossima settimana, dove si prevede il ritorno di Sinner e nessuno dei due difenderà i punti.

Per Alcaraz, la battaglia tra Sinner e lui "probabilmente fornisce una motivazione extra", ed è felice di vedere Jannik migliorare perché lo rende anche un giocatore migliore e riconosce le sue debolezze. "È fantastico averlo come punto focale e vederlo raggiungere tutto ciò che sta realizzando", ha detto Alcaraz tramite ATP.com.

"Ha detto apertamente che il colpo di argilla non era il suo preferito a causa del suo stile di gioco. Vedere i risultati che sta ottenendo e il livello che mostra sulla terra battuta mi rende felice, perché è il giocatore che mi fa migliorare, mi fa fermare a pensare a come posso migliorare e a cosa devo lavorare per cercare di batterlo."

Alcaraz giocherà la sua partita degli ottavi non prima delle 16:00 CEST, 15:00 BST, contro il qualificato finlandese Otto Virtanen, classificato 130 al mondo, sul campo Rafa Nadal, dove si giocherà prima (alle 11:00) la partita tra Alex de Minaur e Sebastian Ofner e l'interessante Martín Landaluce contro Lorenzo Musetti, non prima delle 12:10.

Se Alcaraz vince, potrebbe affrontare il quinto testa di serie Andrey Rublev nei quarti di finale, il terzo Alex de Miñaur in semifinale e potenzialmente una finale con un altro italiano, Lorenzo Musetti.