Carlos Alcaraz non giocherà Coppa Davis: c'è rischio di infortuni e potrebbe mancare l'Australian Open

Cattive notizie per Carlos Alcaraz e la squadra spagnola in Coppa Davis: secondo diverse fonti, il suo infortunio è peggiore del previsto e non parteciperà alla competizione con la squadra spagnola. La notizia è stata riportata per la prima volta lunedì sera dallo stadio radiofonico spagnolo Cope, dove hanno confermato che soffre di un edema muscolare al bicipite femorale della gamba destra, e che il giocatore rischia un rischio di infortunio molto elevato se non si riposa.

La squadra spagnola inizialmente decise che Alcaraz avrebbe partecipato solo alle partite di singolare, e non di doppio, per minimizzare il suo carico di lavoro, ma secondo quanto riportato è meglio che non giochi affatto: un ulteriore infortunio potrebbe mettere a rischio l'inizio della prossima stagione, incluso l'Australian Open a fine gennaio 2026.

Non è stato fatto alcun annuncio ufficiale, poiché Alcaraz era desideroso di riposarsi e mettersi alla prova mercoledì (la Spagna debutterà nella finale di Coppa Davis solo giovedì) e lui stesso ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta di giocare a questo torneo, anche se sembra molto improbabile che il suo team medico gli permetta di giocare.