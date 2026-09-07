Carlos Alcaraz parla delle "pause più lunghe" che vuole prendere, punta a far durare la sua carriera da 10 a 15 anni

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Carlos Alcaraz è nei quarti di finale degli US Open, mostrando una forma formidabile nel suo primo torneo in quattro mesi dopo l'infortunio al polso, e dopo vittorie in due set contro Tommy Paul e YB Wu, Alcaraz affronterà Martedì Ben Shelton, che ha già sconfitto nelle prime tre partite. Tuttavia, lo spagnolo, che difende il titolo a New York, ha dichiarato che prenderà pause più lunghe dal tennis per prevenire infortuni e burnout.

Dopo la vittoria su Paul, durante la conferenza stampa, allo spagnolo ventitreenne è stato nuovamente chiesto di quelle "pause più lunghe" che intendeva prendere, e lui ha risposto che "dipende", ma è certo che le prenderà (tramite The Tennis Letter).

"Il tennis può essere così imprevedibile perché non sai quante partite vincerai. Se i tornei dureranno una partita o sette, non si sa mai", disse Alcaraz. "Dipenderà da come mi sentirò fisicamente e mentalmente. Se avrò bisogno di lunghe pause all'inizio dell'anno, a metà o alla fine. "

Alcaraz ha aggiunto che vuole che la sua carriera "sia davvero lunga, per i prossimi 10-15 anni" e vuole prendersi cura della sua salute mentale e del suo corpo.