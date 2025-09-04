Carlos Alcaraz pensa alla sua vendetta su Novak Djokovic domani

HQ

Carlos Alcaraz ha solo una cosa in mente: la vendetta. L'anno scorso, sembrava che Alcaraz fosse inarrestabile, vincendo il Roland Garros e Wimbledon due volte dopo l'altra, e sfiorando l'oro olimpico a Parigi... solo per cadere in una finale di quasi tre ore, 7-6(3), 7-6(2), contro l'allora 37enne serbo. Dopodiché, Alcaraz ha iniziato una discesa che è durata tutta la stagione sul cemento, scendendo addirittura al terzo posto in classifica alle spalle di Zverev.

Un anno dopo, Alcaraz si è ripreso, perdendo solo una partita negli ultimi cinque mesi (contro Sinner nella finale di Wimbledon, la sua ultima sconfitta in singolare è la finale del Barcelona Open contro Holger Rune ad aprile). E ora ha la possibilità di vendicarsi di Djokovic non solo per la finale di Parigi 2024, ma anche per i quarti di finale degli Australian Open a gennaio.

"Conosciamo tutti il gioco di Novak... Non importa che sia stato fuori dal Tour da Wimbledon. Sta giocando grandi partite qui. So che ha fame. Conosco la sua ambizione di fare di più, quindi vediamo", ha detto Alcaraz. "So di aver giocato molte volte contro di lui. Voglio davvero vendicarmi. Questo è ovvio". Alcaraz affronterà Novak Djokovic venerdì, nella semifinale degli US Open.

Nel suo percorso verso le semifinali degli US Open, Djokovic è uscito vittorioso con qualche difficoltà, chiedendo assistenza medica in diverse occasioni, faticando sicuramente più di Alcaraz, che non ha perso un set. Tuttavia, questo è ingannevole, dato che anche Djokovic ha sofferto nel suo match australiano, ma è comunque riuscito a battere Alcaraz... solo per ritirarsi nella semifinale successiva con Zverev.

"I prossimi due giorni sono davvero fondamentali per me per rimettere in forma il mio corpo e prepararmi a combattere cinque set se necessario. Mi piacerebbe essere abbastanza in forma per giocare e giocare potenzialmente cinque set con Carlos", ha detto Djokovic, che vuole aggiungere un quinto US Open alla sua lista di trofei prima di ritirarsi (ha perso l'ultimo nel 2023), un 25° Grande Slam da record, e migliorare ulteriormente il suo record di testa a testa con Alcaraz, attualmente 5-3 per il veterano.