Carlos Alcaraz perde contro Cameron Norrie a Parigi, il suo titolo di numero 1 del mondo è a rischio

Carlos Alcaraz è stato eliminato dal Masters di Parigi al primo turno, perdendo contro Cameron Norrie (n. 31 del mondo) in 2 ore e 22 minuti: 4-6, 6-3, 6-4. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha disputato una delle partite più irregolari della sua carriera, con 54 errori non forzati, e ha interrotto una striscia di 17 partite senza perdere nei tornei Masters 1.000, in una stagione in cui ha vinto a Montecarlo, Roma e Cincinnati.

"Sono tornato dal mio infortunio. L'anno scorso ho perso il primo turno di qualificazioni qui. Ho appena cercato di godermi il mio tennis nella seconda metà dell'anno e sono stato in grado di farlo e di ottenere una vittoria come questa, la più grande della mia carriera, la mia prima contro un numero 1 del mondo e soprattutto contro il giocatore più sicuro di sé al mondo in questo momento, con Sinner combined", Ha detto Norrie.

"Sono così contenta del modo in cui l'ho fatto. Ho avuto molte possibilità e ho dovuto continuare a spingere e andare avanti e sono stato in grado di rimanere duro e ottenere la vittoria, quindi sono davvero contento".

Il titolo di numero 1 al mondo di Alcaraz è a rischio

Carlos Alcaraz lascerà Parigi a mani vuote, mantenendo i suoi 11.340 punti (ha saltato il torneo l'anno scorso, quindi non perderà alcun punto), mentre il suo più grande rivale Jannik Sinner ha la possibilità di raggiungerlo e conquistare la corona di numero 1 del mondo. Per farlo, Sinner dovrebbe vincere la competizione, dato che ha 10.500 punti. Essere finalista a Parigi gli darebbe 600 punti, non abbastanza per raggiungerlo.

Dopo la vittoria al Vienna Open, Sinner ha ora una possibilità più chiara di finire l'anno come numero 1 del mondo, ma sarebbe ancora difficile: Sinner deve vincere il Masters di Parigi e poi difendere la corona dalle ATP Finals (1.500 punti) dal 9 novembre... e sperare che Alcaraz non vinca nessuna partita a Torino.

Jannik Sinner debutterà al Masters di Parigi mercoledì alle 13:20 contro Zizou Bergs. Pensi che Sinner finirà per concludere l'anno come numero 1 al mondo?