Carlos Alcaraz potrebbe riconquistare il numero 1 del mondo questa settimana a Barcellona

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Carlos Alcaraz è stato detronizzato dalla vetta del ranking ATP da Jannik Sinner, perdendo la finale a Monte-Carlo, ma lo spagnolo ha un'altra possibilità di arrivare in cima questa settimana, poiché è previsto che partecipi all'ATP 500 Barcelona Open, noto anche come torneo Conde de Godó.

L'anno scorso è stato finalista, perdendo contro Holger Rune, ma Alcaraz sa cosa significa vincere qui, riuscendo nel 2022 e nel 2023. E l'italiano si prenderà questa settimana per riposare, per concentrarsi sul Madrid Open della prossima settimana, così il suo rivale non aggiungerà altri punti.

Alcaraz difende 330 punti rispetto allo scorso anno, quindi sollevare il trofeo è l'unico scenario in cui Alcaraz supererebbe ancora Sinner nella classifica ATP, attualmente separata da soli 160 punti. Se Alcaraz perdesse prima della finale, il divario tra i due si allargherebbe.

Il percorso di Carlos Alcaraz a Barcellona

Alcaraz è programmato contro il finlandese Otto Virtanen martedì. Dopo di che, potrebbe affrontare Tomas Machac o Sebastián Báez negli ottavi di finale. Le cose si complicheranno molto in semifinale, dove potrebbe affrontare Alex de Miñaur (terza testa di serie) o Jack Draper. In finale avrebbe potuto affrontare il secondo testa di serie del torneo, un altro italiano, Lorenzo Musetti.

La buona notizia è che, la prossima settimana, Alcaraz non perderà più punti dato che ha mancato il Madrid Open lo scorso anno. E Sinner, pur essendo previsto per Madrid, ha detto che si prenderà due o tre giorni per riposare e poi deciderà se andare a Madrid o meno: secondo Punto de Break, potrebbe considerare di saltarsi questa partita per concentrarsi su Roma (dove ha perso contro Alcaraz l'anno scorso) e raggiungere Roland Garros in condizioni migliori.