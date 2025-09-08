Carlos Alcaraz riprende il numero 1 del mondo schiacciando Sinner alla finale degli US Open

HQ

Carlos Alcaraz torna in cima alla classifica ATP dopo aver schiacciato Jannik Sinner nella finale degli US Open, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Alcaraz è stato il numero 1 del mondo per l'ultima volta nel settembre 2023, dove ha perso il titolo contro Djokovic. Poi è arrivato Jannik Sinner, e l'italiano è sembrato inarrestabile, 65 settimane in testa alla classifica. Solo Alcaraz sembrava abbastanza forte da fermarlo.

Dopo la finale di Wimbledon e la sconfitta di misura al Roland Garros (cinque set al tie-break), si potrebbe dire che Sinner fosse il favorito a New York. Ma l'italiano ha commesso molti errori insoliti e Alcaraz non li ha perdonati. Solo nel secondo set Sinner è passato in vantaggio, ma la superiorità dello spagnolo è stata indiscutibile: doppio vincente, 10 ace contro 2, 4 doppi falli per Sinner contro 0 per Alcaraz, che ha strappato cinque volte il servizio a Sinner.

Questo è il sesto Grande Slam per Alcaraz, che ha ancora solo 22 anni. Era il 2022 quando ha vinto il suo primo US Open e il suo titolo importante, diventando il più giovane numero 1 del mondo di tutti i tempi. Ha vinto due titoli a Wimbledon e due titoli al Roland Garros.

E' chiaro che Alcaraz e Sinner porteranno avanti la prossima grande rivalità nel tennis, ma se un mese fa le cose sembravano molto migliori per l'italiano, ora è Alcaraz che migliora il loro testa a testa a 10-5, aggiungendo un sesto major contro i quattro titoli di Sinner (che ha due anni in più).