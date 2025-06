Carlos Alcaraz salva tre match point e vince la finale del Roland Garros più lunga di sempre 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2). 5 ore e 29 minuti. Questo dice tutto.

HQ Carlos Alcaraz è ancora una volta campione del Roland Garros. Ma che partita! La finale più lunga di sempre al Roland Garros, con 5 ore e 29 minuti (la precedente finale più lunga era stata di 4 ore e 48 minuti nel 1982), con una grande rimonta contro il numero 1 del mondo Jannik Sinner: lo spagnolo ha perso due set, poi ha salvato tre match point nel terzo set e ha vinto i set successivi. Nessuno dei due vendeva i set a buon mercato. Ci sono stati tre tie-break: Sinner ha vinto il secondo set, Alcaraz ha vinto il quarto tie-break e infine un "super tie-break": 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2). Questa partita sarà ricordata per gli anni a venire. La prima finale del Grande Slam tra i due giocatori chiamati a guidare la nuova generazione del tennis dopo il ritiro di Djokovic si è conclusa al fianco di Carlos, ma nessuno poteva dire che nemmeno Sinner se lo meritasse. Come ho detto, l'italiano aveva tre punti iscudetto. È notevole, tuttavia, come Carlos Alcaraz si sia rifiutato di arrendersi e abbia risposto con una rimonta degna delle migliori partite di Nadal. Avremo molto altro da dire su questa finale, ma per fortuna si è conclusa letteralmente tre minuti prima della finale di Nations League tra Spagna e Portogallo. Sono sicuro che Carlos lo guarderà il prima possibile...