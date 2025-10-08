Carlos Alcaraz sarà il protagonista del Million Dollar 1 Point Slam agli Australian Open 2026

HQ

Gli Australian Open hanno annunciato una nuova attività per la settimana di apertura del Grande Slam del prossimo gennaio, e Carlos Alcaraz sarà il titolare di una di queste. Chiamato "Million Dollar 1 Point Slam" ed etichettato come il primo al mondo nel suo genere, metterà i giocatori dilettanti contro il giocatore che molto probabilmente sarà il numero 1 del mondo al momento dell'inizio della competizione (anche se si svolgeranno anche altri 21 giocatori professionisti, sarà annunciato in seguito).

Questa attività, giocata sul campo principale, la Rod Laver Arena, sarà un sorteggio a eliminazione, ma i giocatori giocheranno solo un punto: chi vince il punto vince la partita e passa al turno successivo, e il perdente viene eliminato. Il vincitore della partita finale, sia pro che dilettante, vincerà 1 milione di dollari australiani (circa 656.000 USD, € 564.925. £ 490.000), che è quasi quello che i giocatori ottengono per raggiungere le semifinali (1,1 milioni di AUD).

Solo dieci giocatori dilettanti prenderanno parte al One Point Slam e ci saranno eventi in tutta l'Australia per le qualificazioni e durante la settimana di apertura degli Australian Open. Ci saranno altre attività per i fan a Melbourne durante il mese di gennaio, nel caldo dell'estate australiana, tra il 12 e il 26 gennaio.

Sei entusiasta di guardare Million Dollar 1 Point Slam in Australia?