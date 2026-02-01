Carlos Alcaraz sconfigge Djokovic e completa il Grande Slam in carriera a 22 anni, il più giovane di sempre
Settimo Grande Slam per Carlos Alcaraz, ma questo ha un peso particolare, poiché sconfigge una leggenda e fa di nuovo la storia.
Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in una storica finale degli Australian Open. Djokovic, che ha sedici anni più di Alcaraz, ha sorpreso il favorito Jannik Sinner in semifinale e puntava al 25° Grande Slam, quasi tre anni dopo la sua ultima vittoria in un Grande Slam. Tuttavia, nonostante avesse sorpreso tutti vincendo il primo set 6-2, Alcaraz ha preso il controllo della partita e ha lasciato Djokovic senza opzioni: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in tre ore e due minuti (significativamente meno delle semifinali di quattro ore e cinque ore e mezza).
Come avrete probabilmente intuito, Alcaraz ha fatto la storia completando il Grande Slam di carriera, vincendo tutti e quattro i titoli principali ATP, all'età più giovane: ha 22 anni e 272 giorni, battendo un record di 87 anni detenuto dall'americano Don Budge (22 anni e 363 giorni nel 1938). Tra questi ci sono US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros e Wimbledon 2024, e Roland Garros e US Open 2025, e ora Australian Open.
Ha ora vinto 25 titoli ATP, inclusi 15 titoli importanti, contando sette Grand Slam e 8 Masters 1000. Con questa vittoria, salirà ulteriormente nella classifica ATP, essendo stato eliminato ai quarti di finale lo scorso anno... di Djokovic; mentre Sinner, che aveva conquistato gli ultimi due titoli, ha perso in semifinale.
Pensi che Carlos Alcaraz finirà per diventare uno dei migliori tennisti di tutti i tempi?