Carlos Alcaraz si lascia dall'allenatore Juan Carlos Ferrero, che avrebbe voluto "poter continuare"

HQ

Carlos Alcaraz ha annunciato che si separerà dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, dopo sette anni. Ferrero, ex giocatore e numero 1 al mondo (vincitore del Roland Garros nel 2003), allena Alcaraz dal 2019. Al momento, Alcaraz aveva solo quindici anni, ma solo tre anni dopo ha vinto il primo dei suoi sette Slam ed è diventato il più giovane numero 1 al mondo nel 2022.

"Mi è molto difficile scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore", ha dichiarato Alcaraz. "Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà. E ho apprezzato ogni passo con te."

"Siamo arrivati in cima, e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe essere da lassù. Dal luogo verso cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato", ha aggiunto. "Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E qualcosa a cui tengo immensamente: mi è stato piacere il processo. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso".

"Ora, un tempo di cambiamento è arrivato entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto. Sempre ad aggiungere valore.

Ti auguro sinceramente il meglio in tutto ciò che ti capita. Mi conforta sapere che abbiamo dato il massimo, che abbiamo messo tutto a disposizione l'uno per l'altro."

Si ritiene che Samuel López, che si è unito alla squadra di Ferrero all'inizio di quest'anno, diventerà il nuovo allenatore di Alcaraz.

Ferrero: "Avrei voluto continuare"

Dopo che Alcaraz ha pubblicato l'annuncio, Ferrero ha pubblicato un post su Instagram dicendo: "Avrei voluto poter continuare. Sono convinto che bei ricordi e buone persone trovino sempre un momento per incontrarsi di nuovo. Grazie di tutto il cuore".

"Siamo stati una squadra incredibile nonostante le difficoltà, e sono sicuro che continuerete ad avere grandi successi."

Juan Carlos Ferrero ha allenato Alexander Zverev tra luglio 2017 e febbraio 2018, ma si è separato a causa di un disaccordo, con Ferrero che ha criticato l'ultimo livello di professionalità di Zverev. Ha scelto Alcaraz nel 2019, ma Ferrero aveva già scoperto 'Carlitos' a 12 anni e conosceva il suo potenziale.