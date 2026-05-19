Carlos Alcaraz si ritira da Queen's e Wimbledon a causa di un infortunio

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Con il Roland Garros alle porte, Carlos Alcaraz ha annunciato che perderà anche Wimbledon e il Queen's Club Championship, i due tornei della stagione in erba a cui era programmato, a causa dell'infortunio al polso, ritenuto un complesso fibrocartilagine triangolare, una lacerazione, una lacerazione o un'irritazione di una piccola struttura di cartilagine e legamenti situata sul lato del mignolo del polso.

"Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto a poter giocare, ed è per questo che devo ritirarmi dal campo in erba a Queen's e Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile!"

Alcaraz ha vinto Wimbledon nel 2023 e 2024, e ha perso la finale del 2025 contro Jannik Sinner. Alcaraz ha vinto anche due volte il Queen's Club, nel 2023 e nel 2024. Lo spagnolo ventitreenne si è infortunato un mese fa a Barcellona e mancherà anche il Roland Garros, dove ha vinto l'anno scorso in una finale iconica in cinque set contro Sinner.

Tutti questi ritiri significano che perderà ancora più punti nel ranking ATP, dopo aver iniziato l'anno come numero 1 del mondo, sollevando gli Australian Open. Perderà 2.000 punti contro il Roland Garros, 500 da Queen's e 1.300 da Wimbledon, quindi probabilmente rimarrà al secondo posto se tornerà dopo Wimbledon, a meno che Zverev o Djokovic non vincano entrambi i majors consecutivi. Alcaraz si concentrerà sul ritorno per il tour nordamericano, con Canada, Cincinnati e US Open ad agosto e settembre.