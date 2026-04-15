Carlos Alcaraz si ritira dal Barcelona Open a causa di un infortunio al polso

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Carlos Alcaraz si è ritirato dal Barcelona Open, il torneo ATP 500, a causa di dolori al polso, ha appena confermato lo spagnolo. Ha sofferto di dolore al polso durante la partita di martedì contro Otto Virtanen, ha chiesto un time-out medico tra il primo e il secondo set, ma ha finito per vincere 6-4, 6-2. Tuttavia, ha annullato l'allenamento di oggi e ha annunciato il suo ritiro in una conferenza stampa alle 17:30 CEST.

Questo significa che Thomas Machac, che era previsto per affrontare gli ottavi di finale giovedì, si qualifica automaticamente per i quarti di finale e affronterà Andrey Rublev o Lorenzo Sonego venerdì.

Questo significa che Alcaraz non potrà recuperare il titolo di numero 1 al mondo la prossima settimana. Infatti, perderà la maggior parte dei 330 punti conquistati raggiungendo la finale l'anno scorso e il divario con Jannik Sinner aumenterà, anche se nessuno dei due difenderà punti quando parteciperanno al Madrid Open la prossima settimana... Se partecipano, ovviamente. Alcaraz non ha detto se sarà a Madrid o meno, ma dipenderà dall'evoluzione del suo polso.