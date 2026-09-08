Carlos Alcaraz si sarebbe separato dal gruppo di tennisti chiedendo più soldi dai tornei del Grande Slam

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Carlos Alcaraz ha lasciato il gruppo di giocatori che protestavano contro i Grand Slam, i quattro grandi tornei, chiedendo più premi in denaro e una distribuzione più equa dei denaro tra i giocatori, un gruppo che includeva anche i migliori giocatori come Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Cogo Gauff, Jessica Pegula e Iga Swiatek tramite un'alleanza informale chiamata Project RedEye.

L'informazione che Alcaraz aveva lasciato il gruppo è stata rivelata per la prima volta da The Times. City AM conferma anche la notizia che Alcaraz ha lasciato il gruppo, cosa che molti hanno percepito come un duro colpo ai loro piani. Le proteste inizialmente si sono concentrate sul Roland Garros, con i giocatori che protestavano riducendo i loro obblighi mediatici, lasciando le conferenze post-partita dopo 15 minuti. Il loro obiettivo è che, entro la fine del decennio, ogni Grande Slam utilizzi l'equivalente del 22% dei loro ricavi per il montepremi, rispetto all'attuale media del 15% (Alcaraz non partecipò a quelle proteste perché non era a Roland Garros).

Tuttavia, lo spagnolo ha preso di mira il calendario tennistico durante la sua recente partecipazione agli US Open, criticando i tornei più lunghi e affermando che in futuro prenderà pause più lunghe per proteggere la sua salute mentale e fisica.