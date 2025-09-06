Carlos Alcaraz si vendica di Novak Djokovic e raggiunge la finale degli US Open

HQ

Carlos Alcaraz completa la sua vendetta su Novak Djokovic, e lo ha fatto con autorità, in tre set consecutivi, e un solo momento in cui il serbo ha messo pressione allo spagnolo: 6-4, 7-6(4), 6-2. Alcaraz non solo cambia le sorti dopo due sconfitte consecutive (alla finale di Parigi 2024 e ai quarti di finale degli Australian Open quest'anno), ma raggiunge anche la finale degli US Open senza perdere un set. La differenza di età di 16 anni si rivela troppo per il serbo, che perde un altro colpo al suo 25° Grande Slam.

Tuttavia, Alcaraz ritiene che non sia stato il suo miglior livello nel torneo, "ma ho mantenuto un buon livello dall'inizio fino all'ultimo punto. Ho servito abbastanza bene, penso che sia stato davvero, davvero importante. Sto cercando di giocare una partita molto fisica e penso di esserci riuscito. In generale, ho giocato davvero un buon tennis e sono davvero felice di poter giocare la mia seconda finale qui".

Questa è la seconda volta che Alcaraz raggiunge la finale degli US Open, dopo la sua prima vittoria del Grande Slam nel 2022 e la settima finale di un major in assoluto. Scala anche in un'altra metrica: il maggior numero di finali importanti prima di compiere 23 anni, 7, lo stesso di Jim Courier e Mats Wilander, e solo uno in meno di Bjorn Borg e Rafa Nadal.

Ora, Alcaraz attende il rivale per la finale che si terrà domenica. Se vincerà, tornerà ad essere il numero 1 del mondo, per la prima volta dal 2023. Pensi che Alcaraz ci riuscirà?