Carlos Alcaraz spiega come ha studiato Jannik Sinner prima della finale degli US Open

HQ

Carlos Alcaraz ha superato anche le aspettative più ottimistiche schiacciando Jannik Sinner nella finale degli US Open di domenica. Ha perso solo un set ed è stato di gran lunga superiore in ogni metrica, incluso il break al servizio di Sinner cinque volte (Sinner solo una volta). Due mesi prima, Sinner aveva sconfitto Alcaraz nella finale degli US Open. Lo spagnolo è andato a lavorare con la sua squadra.

Nella sua conferenza stampa dopo la partita di domenica, ad Alcaraz è stato chiesto del suo stile di gioco: "Ho parlato con i miei allenatori e abbiamo visto la finale di Wimbledon, e sì, abbiamo parlato di cosa avremmo fatto meglio in quella partita nel caso in cui lo avessi affrontato in un altro momento".

Nello specifico, ha parlato della sua varietà: "Sento di poter fare tutto in campo, ad essere onesto: slice, drop shot, topspin, flat" e di fare meno errori.

Per Alcaraz è stato il momento di mettersi alla prova dopo essere stato sopraffatto a Wimbledon (hanno giocato di nuovo nel frattempo nella finale di Cincinnati, ma Sinner era malato quel giorno). "Volevo solo fare le cose giuste. Se sto facendo le cose giuste e lui gioca una partita incredibile e ti batte, va bene, ma almeno hai fatto le cose giuste".

Alla fine, le cose sono andate bene per Alcaraz, e ora tocca a Sinner migliorare il suo gioco per renderlo "meno prevedibile".

Alcaraz e Sinner potrebbero scontrarsi di nuovo tra un mese, se entrambi raggiungessero la finale del Masters di Shanghai.