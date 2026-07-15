Carlos Alcaraz "vede la luce alla fine del tunnel": Previsto per il ritorno a Cincinnati

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Carlos Alcaraz è assente da aprile e non parteciperà al prossimo grande torneo dopo Wimbledon, il Canadian Open dal 1° all'11 agosto. Tuttavia, secondo il quotidiano locale murciano La Verdad, il tennista sta "vedendo la luce alla fine del tunnel" del suo lungo infortunio, e ha un obiettivo preciso: il Cincinnati Open, tra l'11 e il 23 agosto.

Questa testate riporta che la sua assenza dal torneo canadese non significava che sarebbe rimasto infortunato a lungo, ma è il risultato di un piano medico e atletico accuratamente progettato e conservativo, affinché il suo polso sia completamente guarito e la sua squadra aumenti gradualmente il carico di allenamento, sempre con supervisione medica.

Si prevede che riceverà l'autorizzazione medica questa settimana, ma non vogliono rischiare una ricaduta, quindi Cincinnati, nella seconda metà di agosto, offre uno "scenario molto più favorevole per valutare il vero stato del polso di Alcaraz", servendo anche come preparazione per gli US Open. In entrambi i tornei, Alcaraz è stato incoronato campione lo scorso anno.

Fino al primo allenamento ad alta intensità di Alcaraz, nessuno vuole dare una data fissa per il recupero, ma c'è ottimismo che l'attuale numero 3 del mondo tornerà in campo tra un mese.