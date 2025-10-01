Carlos Alcaraz vince a Tokyo ma si ritira da Shanghai per infortunio

HQ

Carlos Alcaraz ha esteso il suo record personale con una 67esima vittoria in questa stagione e ha vinto il suo ottavo titolo quest'anno, il Japan Open di Tokyo, che è servito anche come vendetta contro Taylor Fritz, che ha sconfitto lo spagnolo alla Laver Cup solo nove giorni prima.

Il numero 1 del mondo aggiunge un altro nuovo trofeo alla sua collezione. Non perde dalla finale di Wimbledon a luglio contro Sinner e ha vinto tre titoli consecutivi, l'ATP Masters 1000 a Cincinnati, gli US Open e il Tokyo Open. Sembra inarrestabile... ma ha bisogno di un po' di riposo, e ha annunciato il suo ritiro dallo Shanghai Open, che si svolge tra l'1 e il 12 ottobre.

"Sono molto deluso nell'annunciare che non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters quest'anno", ha detto Alcaraz sui social media. "Purtroppo ho avuto problemi fisici e, dopo averne discusso con la mia squadra, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare. Non vedevo l'ora di suonare di nuovo davanti ai fantastici fan di Shanghai. Spero di tornare presto e di vedere i miei fan cinesi l'anno prossimo!"

Alcaraz ha avuto un grande spavento al suo primo match in Giappone, dove sembrava essersi slogato la caviglia sinistra. Alla fine è stato meno serio di quanto sembrasse, poiché Alcaraz è riuscito a finire il match e poi a vincere il torneo.

Senza Alcaraz, Corentin Moutet diventerà la 33esima testa di serie e Jannik Sinner sarà la testa di serie. Alcaraz perderà 200 punti dalla sua uscita ai quarti di finale a Shanghai l'anno scorso, ma Sinner difenderà 1000 punti, il che significa che non sarà in grado di raggiungerlo nella classifica ATP.

Il prossimo torneo di Alcaraz sarà probabilmente il Masters 1.000 di Parigi (tra il 27 ottobre e il 2 novembre).