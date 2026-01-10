Carlos Alcaraz vince il primo duello con Jannik Sinner dell'anno in Corea del Sud

HQ

Carlos Alcaraz ha vinto il primo duello con Sinner del 2026 all'Hyundai Card Super Match, un incontro esibizione a Incheon, Corea del Sud. 7-5, 7-6 (6) in 1 ora e 48 minuti. I tifosi hanno goduto di una partita di tennis emozionante con ottimi punti, anche se non c'era nulla in gioco e entrambi i giocatori hanno ricevuto la stessa somma di denaro, circa due milioni di euro.

Alcaraz aggiunge un'altra vittoria al loro "testa a testa non ufficiale". Nel 2025, lo spagnolo e l'italiano hanno disputato sei partite ufficiali ATP, con Alcaraz che ha vinto quattro volte, inclusi gli US Open e le finali del Roland Garros e le finali del Masters 1000 a Roma e Cincinnati. Sinner vinse la finale di Wimbledon e le ATP Finals, oltre a un'altra partita di esibizione nel Six Kings Slam.

Contando solo le partite ufficiali ATP, Alcaraz conduce 10-6; questa vittoria non cambia la situazione, ma è un buon segno che Alcaraz rimanga concentrato e competitivo dopo la rottura con il suo allenatore Juan Carlos Ferrero il mese scorso.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner non dovrebbero giocare alcun torneo ufficiale fino agli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio e termineranno il 1° febbraio. Sono già andati a Melbourne, dove inizieranno gli allenamenti domenica. Essendo le prime due teste di serie, Alcaraz e Sinner non giocheranno più fino a una possibile finale.