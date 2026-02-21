Carlos Alcaraz vince un altro titolo, rimane imbattuto nel 2026 ed è "affamato di più"

HQ

Carlos Alcaraz ha sollevato un altro titolo nel 2026 e prolunga la sua striscia imbattuta quest'anno, 12-0, contro un indifeso Arthur Fils, che è caduto in soli 50 minuti contro il numero 1 del mondo nella finale del Qatar Open. Alcaraz è sempre stato superiore al suo rivale, che aveva raggiunto una finale l'ultima volta a Tokyo 2024. Raggiungere la finale, però, aiuterà Fils a salire al numero 33 del mondo (la sua migliore posizione nel ranking ATP è stata il numero 14 del mondo).

"Sono venuto quest'anno affamato di più. Dopo ogni torneo, dobbiamo solo fissare nuovi obiettivi", ha detto Alcaraz (tramite ATP.com), aggiungendo che non è stato facile. "Dovevo essere forte mentalmente con la mia squadra. Sto semplicemente giocando un ottimo tennis e sono davvero felice di questa settimana. Questo trofeo significa molto per me."

Questo è il nono titolo ATP 500 di Alcaraz, il 26° titolo complessivo e il primo titolo a Doha. Con questa vittoria, Alcaraz raggiunge Andy Murray come il giocatore con più titoli ATP 500. Solo Federer, Alcaraz (16) e Djokovic (14) sono sopra di lui.

Nella classifica ATP, Alcaraz sale a 13.550 punti, superando di 3.150 punti il numero 2 del mondo Jannik Sinner, che è stato inaspettatamente perso in semifinale contro Jakub Mensik, poi eliminato da Fils. Alcaraz sa con certezza che continuerà a essere il numero 1 del mondo fino alla stagione di terra battuta di aprile.

Il suo prossimo torneo sarà Indian Wells, dove potrà migliorare rispetto ai 400 punti ottenuti l'anno scorso, quando era stato eliminato da Jack Draper. La cosa positiva per Sinner è che può solo aggiungere nuovi punti, dato che non ha giocato alcun torneo in questa fase dell'anno nel 2025 a causa della sua sanzione.