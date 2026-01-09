Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner in Corea: tempi in Europa e come guardare la partita di sabato

HQ

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner manterranno la loro rivalità nel 2026, ma prima degli Australian Open, il numero 1 e il secondo del mondo si incontreranno nuovamente in una partita amichevole di esibizione a Incheon, Corea del Sud. Conosciuto come la 'Hyundai Card Super Match', il match si terrà questo sabato, con grande gioia dei numerosi fan coreani.

Si dice che ognuno riceverà £1,7 milioni (2,3 milioni di dollari) per giocare la partita, quasi quanto il secondo classificato agli Australian Open quest'anno (2,15 milioni di dollari). Giocatori come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras o Venus Williams hanno già partecipato a questo evento.

Chi ha vinto più volte, Alcaraz o Peccatore?

Nel 2025, lo spagnolo e l'italiano si sono affrontati sei volte, con Alcaraz che ha vinto quattro volte, inclusi gli US Open e la finale del Roland Garros e la finale del Masters 1000 a Roma e Cincinnati. Sinner vinse la finale di Wimbledon e le ATP Finals, oltre a un'altra partita di esibizione nel Six Kings Slam. Contando le partite ufficiali ATP, Alcaraz guida l'h2h 10-6.

Che ore sono e dove guardare la partita Alcaraz e Sinner in Corea

L'incontro si terrà il 10 gennaio, alle 16:00 ora locale (8:00 CET in Europa, 7:00 GMT nel Regno Unito).

Sarà trasmesso su tvN e in TV in Corea del Sud, ma ovviamente sarà trasmesso anche sui canali abituali in Spagna e Italia: Movistar+ in Spagna e SuperTennis e Sky Sports in Italia. Nel Regno Unito, sarà trasmesso sul Tennis Channel.