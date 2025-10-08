Carlos Sainz considera Marc Márquez l'Ayrton Senna della MotoGP: "Vivendo nel presente, non ce ne rendiamo conto"

HQ

Carlos Sainz Jr., il pilota di Formula 1 della Williams, ha concesso una lunga intervista alla stazione radio COPE (via Mundo Deportiv), dove ha parlato di molte cose, comprese le sue preferenze personali in altri sport. Ha detto che gli piace guardare il ciclismo (considera Tadej Pogacar uno dei suoi migliori amici dato che entrambi vivono a Monaco), il golf e la MotoGP, dove ha elogiato Marc Márquez... fino a paragonarlo a una leggenda come Ayrton Senna, considerato da molti come il pilota di Formula 1 più talentuoso di sempre.

Márquez ha recentemente vinto il suo settimo Campionato del Mondo MotoGP (nono campionato del mondo complessivo contando le altre categorie). Numeri che lo pongono allo stesso livello di Valentino Rossi (che ha vinto anche sei campionati MotoGP e nove titoli complessivi), ma lontano da Giacomo Agostini, che ha vinto 15 Campionati del Mondo negli anni '60 e '70, otto nella classe 500cc.

Ma per Sainz, Marquez merita più elogi, riferendosi a come ha superato molti infortuni che hanno quasi posto fine alla sua carriera dopo il 2019.

"Gli ho già fatto i complimenti, perché ha avuto un anno fantastico e il merito che merita per la rimonta che ha fatto nella sua carriera... Márquez è l'Ayrton Senna della MotoGP", ha detto Sainz nell'intervista radiofonica. "Il fatto è che ora, vivendo tutto nel presente, non ce ne rendiamo conto. Il giorno in cui si ritirerà, e gli anni che passano, tutti lo ricorderanno come la cosa più vicina a Senna in Formula 1."

Carlos Sainz parla della progressione della Williams

Parlando dei suoi obiettivi personali, Sainz ha celebrato il fatto che la Williams sia passata dal nono al quinto posto nel campionato costruttori di Formula 1, e il podio che ha ottenuto a Baku in questa stagione è il più significativo della sua carriera, perché è stata la squadra che si è fidata di più di lui nel momento più difficile della sua carriera. quando è stato licenziato dalla Ferrari per fare spazio a Lewis Hamilton.

"Passare dall'essere la quinta squadra a competere con i grandi è il più difficile, ma anche il più motivante. Far parte della ricostruzione della Williams sarebbe incredibile". "Se vinco una gara con la Williams, ci saranno poche sensazioni che possono superarlo", ha aggiunto Carlos Sainz.