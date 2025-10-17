Carlos Sainz minimizza le sue critiche alle emittenti di Formula 1: "gonfiate a dismisura"

HQ

La scorsa settimana, il pilota spagnolo di Formula 1 Carlos Sainz ha concesso un'ampia intervista a El Partidazo sulla stazione radio spagnola COPE. Lì, Sainz ha toccato l'argomento delle emittenti televisive, dicendo che danno la priorità a mostrare "le nostre fidanzate, le persone famose in TV e le loro reazioni" piuttosto che i momenti della gara.

"Capisco che se c'è una manovra di sorpasso, un momento molto teso in gara, allora mostrare un'inquadratura della loro reazione è comprensibile. Se il team di produzione vede che ha funzionato in passato, allora lo farà", ha detto. Ma Sainz si è lamentato del fatto che la trasmissione televisiva non ha mostrato nessuno dei quattro dei cinque sorpassi che ha fatto, né l'inseguimento di Fernando Alonso a Lewis Hamilton.

I suoi commenti hanno indotto un portavoce della Formula 1 a rispondere a Sainz, affermando che non hanno mai compromesso l'obiettivo chiave, "correre in pista", fornendo anche "grandi momenti di contesto delle tribune, degli ospiti di alto profilo e delle location".

"Spero che non l'abbiano presa sul personale", dice Sainz

Sapendo di essere andato un po' troppo oltre, Sainz ha fatto un po' marcia indietro quando ha avuto l'occasione alla conferenza stampa prima del Gran Premio degli Stati Uniti: "I miei commenti sono stati un po' sproporzionati. Penso che il fatto che io abbia menzionato le fidanzate o le WAG, comunque le si chiami, abbia portato un po' di piccantezza al commento ed è diventato più virale in tutto il mondo e forse quella che avrebbe dovuto essere solo una semplice critica."

Sainz, tuttavia, è rimasto sulla sua posizione: "È chiaro che a Singapore l'emittente non ha fatto un buon lavoro. Voglio dire, ci sono altre gare in cui fanno un lavoro incredibile e ci mostrano cose - cose incredibili e azione in pista, ma per Singapore non è stato buono" (via GPBlog), anche se ha anche minimizzato la situazione: "Come pilota, è la stessa cosa, ho buoni fine settimana nella mia vita in cui mi esibisco ad un livello molto alto e altri fine settimana, Non sono così bravo, non faccio un buon lavoro."

"Per me, Singapore non era abbastanza buona e hanno perso troppa azione in pista. Ma questo non significa che si tratti di una critica a loro o al modo in cui svolgono il loro lavoro. È Singapore solo come una gara, è un peccato che su una pista dove è così difficile sorpassare, ci siamo persi così tante battaglie in pista. Spero che non l'abbiano presa sul personale o troppo duramente, perché era solo una semplice critica", ha concluso.

