Carlos Sainz parla della sua amicizia con Tadej Pogacar: "È un ragazzo super umile, molto con i piedi per terra"

Carlos Sainz Jr., il pilota spagnolo di Formula 1 della Williams, vive a Monaco, e lì è diventato amico intimo di un altro atleta professionista: Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno, vincitore di quattro Tour de France e di decine di gare e classiche di un giorno, può diventare il miglior ciclista di tutti i tempi superando Eddy Merckx, anche se ad alcuni non piace...

Sainz ha rilasciato una lunga intervista all'emittente radiofonica COPE (via Marca), dove ha trattato molti argomenti, come le sue preferenze nello sport (considera Marc Márquez l'Ayrton Senna della MotoGP) e anche le sue prospettive per la Williams, sentendosi orgoglioso di aver ottenuto la sua prima pole con la squadra che è passata dal nono al quinto posto in Formula 1.

Carlos Sainz a volte va in bicicletta con Pogacar

Anche Tadej Pogacar si è trasferito a Monaco, dove vivono molti sportivi e celebrità. Sainz ha detto alla radio che considera Pogacar uno dei suoi amici più cari tra quelli che vivono a Monaco.

"Direi che è uno dei miei migliori amici in questo momento, uno di quelli che vedo di più. Andiamo spesso a cena fuori insieme, andiamo in bicicletta", ha spiegato. I due amici hanno già condiviso foto in bicicletta.

"Dico sempre, non andiamo in bicicletta, lui va in bicicletta con me, perché è un livello diverso di ciclismo, e andiamo a prendere un caffè, andiamo a mangiare la focaccia da qualche parte, e ci incontriamo, parliamo dei nostri sport. È un mio grande fan e della Formula 1, e ci siamo divertiti molto, ad essere onesti."

"Lo ammiro così tanto perché è una persona super umile e super accessibile. È un ragazzo molto con i piedi per terra. Non so come descriverlo, è come un vero affare... È uno dei migliori atleti che abbia mai incontrato e avere il piacere di poterlo chiamare amico ora è incredibile".