Carlos Sainz si lamenta della sua multa di 10.000 euro per essere arrivato con cinque secondi di ritardo perché era in bagno

I piloti di Formula 1 sono stufi delle regole severe, intransigenti e talvolta incomprensibili della FIA, e l'ultimo pilota a soffrire è stato Carlos Sainz, che ha ricevuto una multa di 10.000 euro per essere arrivato con cinque secondi di ritardo all'inno nazionale nel Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana. Sainz ha detto ai media giovedì che pensa che sia "fuori questione" dover pagare una multa così salata, e che è stato deludente perché era in ritardo di soli cinque secondi.

Il motivo per cui Sainz era in ritardo era perché era in bagno, dato che aveva dei problemi di stomaco. I commissari hanno infatti ridotto la multa, inizialmente di 60.000 euro, poi di 20.000 euro, dimezzati se paga in un anno, a causa dei suoi problemi gastrici confermati da un medico.

"Non so se verrò multato di nuovo per averlo detto, ma le cose succedono. È così.Il pilota della Williams ha fatto riferimento alle sanzioni che altri piloti hanno ricevuto per aver usato parolacce, tra cui Max Verstappen, che ha dovuto fare servizio civile per la FIA.

Sainz lo ha detto lo stesso giorno in cui il vicepresidente della FIA, Robert Reid, si è dimesso per motivi morali, affermando che "non poteva, in buona fede, rimanere parte di un sistema che non riflette più i principi di maggiore trasparenza, governance più forte e leadership più collaborativa". Ci sono state molte critiche contro la FIA per la sua mancanza di trasparenza, e Sainz ha rispecchiato queste preoccupazioni quando ha detto che si sentirebbe almeno meglio se sapesse dove sarebbero finiti i soldi.