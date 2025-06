Carlos Sainz Sr. conferma che NON si candiderà alle elezioni presidenziali della FIA

HQ

Mohammed Ben Sulayem ha carta bianca per essere eletto nuovamente presidente della FIA, poiché Carlos Sainz Sr. ha annunciato che non si candiderà alle elezioni. Il 63enne, due volte campione del mondo di rally, quattro volte vincitore della Dakar e padre del pilota di F1 Williams, aveva espresso nei mesi scorsi il suo interesse a candidarsi alla presidenza del più alto organo di governo del motorsport.

Sainz Sr. aveva ottenuto il sostegno iniziale dei membri della Grand Prix Driver's Association, tra cui George Russell. Tuttavia, Sainz ha dichiarato oggi che "ho finalmente deciso di non candidarmi alla presidenza della FIA alle elezioni di quest'anno".

"Ho lavorato duramente in questi ultimi mesi per capire a fondo la situazione della FIA e le esigenze e le complessità che derivano da un progetto così importante. Dopo un'attenta riflessione, sono giunto alla conclusione che le circostanze attuali non sono ideali per porre le basi per la mia candidatura", ha detto. Ma il compromesso più grande sarebbe nella sua carriera agonistica: "candidarsi correttamente alla presidenza comprometterebbe notevolmente la mia preparazione per la Dakar e non voglio indebolire il mio impegno con Ford e la mia squadra".

"Infine, voglio ringraziare sinceramente tutti voi per i messaggi di sostegno, incoraggiamento e consigli che ho ricevuto nelle ultime settimane. Hanno rafforzato la mia fiducia nel continuare a lottare per raggiungere i miei obiettivi presenti e futuri e ne sono davvero grato. Grazie".

Si tratta di un aggiornamento che sicuramente deluderà gli oppositori di Ben Sulayem, che sostanzialmente includono tutti i piloti di Formula 1. Negli ultimi mesi, la FIA ha visto una serie di dimissioni tra i massimi dirigenti, criticando la mancanza di trasparenza e la mancanza di responsabilità.