Carmageddon (Stainless Games, 1997) vive ancora con affetto nella memoria di molti, grazie alla sua azione brutale e al suo senso dell'umorismo contorto. Nel corso degli anni, sono stati fatti diversi tentativi per resuscitare il suo unico caos veicolare, ma nessuno è riuscito a riconquistare la magia dell'originale. È passato quasi un decennio dall'ultimo tentativo di riavvio, e ora 34BigThings si presenta con Carmageddon: Rogue Shift.

Le descrizioni promozionali del gioco parlano di un'apocalisse zombie e di un mortale sport automobilistico, ma in pratica quella "storia" si riduce a una manciata di vignette in stile fumetto che mostrano auto che attraversano un deserto. Il premio principale è un biglietto per salire su un razzo che scappa da una Terra morente. In Rogue Shift, vieni messo al volante senza alcuna cerimonia. Il gioco si basa su gare autonome in cui devi piazzarti tra i primi tre per progredire. Gli eventi di livello medio richiedono la vittoria assoluta, e gli scontri con i boss ti danno un limite di tempo per distruggere il bersaglio principale. Solo una piccola manciata di piste lineari, con qualche scorciatoia sparsa, è disponibile, e vengono riciclate in modo troppo aggressivo tra gare e sfide.

Le corse si svolgono da una prospettiva libera in terza persona. Hai gas, freno, freno a mano e occasionalmente un boost di nitro. Oltre a vincere, distruggere gli avversari è una parte fondamentale dell'esperienza. A tal fine, sei equipaggiato con armi da fuoco e un attacco laterale "ariete" per il bullismo ravvicinato. Le munizioni e i kit di riparazione scarsi, quindi li raccoglierai dalle casse di rifornimento sparse per la pista. L'ambiente ti permette anche di attivare pericoli per sabotare i rivali, anche se altrettanto spesso il mondo ti sabota con orde di zombie e mostri giganteschi che si infilano sul tuo cammino.

La fisica di guida si colloca perfettamente nel territorio arcade a prezzi scontati. Le auto scivolano come se fossero sul ghiaccio, ed è difficile giudicare quando hai sovrasterzato finché non stai improvvisamente andando in testacoda. La maneggevolezza morbida è peggiorata da un'IA aggressivamente evidente e aggressiva che fa il rubber-banding. Se ti schianti contro un muro, il branco è facilissimo da prendere; Prova a tirare in avanti con precisione, e si attaccano al paraurti come colla. Anche con linee perfette e nitro costante, gli avversari sfrecciano oltre come se la gravità non fosse in corso. Occasionalmente, alcuni addirittura appaiono prima di te, il che è strano nel migliore dei casi esasperante.

Carmageddon: Rogue Shift è deliberatamente punitivo. Fedele alla struttura roguelite, il gioco si aspetta che tu fallisca così il ciclo di progressione può attivarsi. Se manchi un obiettivo, la tua auto viene distrutta torna all'inizio. L'unica consolazione è che ogni run guadagna valuta che puoi spendere per nuove auto, armi e perk per migliorare le tue probabilità la prossima volta. Il loop diventa rapidamente frustrante, soprattutto quando hai perso un'ora di run solo per perdere tutto. Il sistema di percorsi ramificati ti permette di scegliere tra diversi tipi di eventi, ma con così poche piste in rotazione, la ripetizione si instaura rapidamente.

Visivamente, il gioco si ispira a un'estetica da fumetto e con toon shaded. L'aspetto ad alto contrasto e incisivo si adatta al ritmo frenetico, e gli ambienti sono abbastanza dettagliati da risultare vivaci. Gli effetti di illuminazione sono usati generosamente, il che rende un vero peccato che il gioco non supporti l'HDR. Questo è esattamente il tipo di titolo che ne trarrebbe beneficio. Considerando che l'identità del Carmageddon originale era costruita attorno alla sua fisica della distruzione, è quasi imbarazzante quanto Rogue Shift sembri piatto in confronto. La fisica è minima e senza peso. L'esempio più evidente è quello che falciano le folle di zombie: non rallentano la tua auto, non ti fanno rimbalzare e a malapena si percepiscono come più che ritaglie di cartone che schizzano contro il parabrezza. Sembrano persino sagome di cartone... Dal lato positivo, i modelli dei veicoli sono dettagliati e il gioco gira fluidamente su Xbox Series X con caricamenti minimi.

L'audio è accettabile ma generico, il motore ringhia, il metallo che sbatte e un paesaggio sonoro adeguatamente caotico per le corse di demolizione infestate da non-morti. La colonna sonora è per lo più abrasiva e abrasiva di metallo sfregato, che si adatta al tema ma non la rende più piacevole, soprattutto quando le stesse tracce si ripetono accanto agli stessi percorsi riciclati.

Come temevo, Carmageddon: Rogue Shift finisce per essere un gioco leggero, dimenticabile, che ha poco in comune con l'originale oltre al nome. I pedoni umani, e sì, anche le mucche iconiche, sono spariti, sostituiti da zombie che a malapena influenzano il gameplay. La struttura roguelite ti costringe a ripetere la stessa piccola piscina di tracce più e più volte, prosciugando quel poco di gioia che il caos senza senso avrebbe potuto offrire. Sbloccare e migliorare nuove attrazioni offre un breve sguardo di interesse, ma il pacchetto complessivo si esaurisce troppo in fretta. Almeno i fan dell'originale Carmageddon dovrebbero stare ben lontani.