Carte Pokémon per un valore superiore a 110.000 dollari derubate sotto la minaccia di una pistola

HQ

Il mondo è turbolento in questo momento, e il mercato azionario sperimenta regolarmente nervosismo, causando forti cali dei prezzi. Questo ha portato molti a considerare alternative quando si tratta di investire denaro, con oro, obbligazioni di stato e valuta generalmente considerati buone scelte. Ma forse le carte Pokémon dovrebbero essere considerate un'alternativa valida?

Possono valere una fortuna, tanto che ora diventano bersagli estremamente desiderabili per i ladri. Il New York Times ne fornisce la prova, riportando che un trio di ladri è entrato in una zona alla moda del Lower Manhattan per rubare carte Pokémon sotto la minaccia di un'arma. In totale, furono rubate carte per un valore superiore a $110.000 (£82.500 e €94.600).

Tra i beni di valore c'era "una carta di prima edizione autenticata professionalmente che raffigurava la creatura arancione e simile a un drago, Charizard, del valore di circa 15.000 dollari." La banda prese di mira carte del valore compreso tra 400 e 18.000 dollari - e presero anche contanti dalla cassa.

Il New York Times osserva che furti come questi non sono più rari, dato che il valore delle carte Pokémon è aumentato in modo così drastico. Proprio questo mese, un negozio di carte in California è stato derubato dalle carte Pokémon rare per un valore di oltre 300.000 dollari, e un negozio in Massachusetts ha subito la stessa sorte con furti per oltre 100.000 dollari a luglio.

Al momento della stesura, i ladri non sono stati ancora catturati, ma il crimine è stato ripreso dalle telecamere, quindi si spera che la polizia riesca a catturare i colpevoli.