CarX Street arriverà su Xbox Series S/X la prossima settimana

Non c'erano molti giochi di corse al Xbox Games Showcase di ieri, ma in realtà c'è comunque un po' di azione a quattro ruote in arrivo sulla console di Microsoft nel prossimo futuro. CarX Technologies rilascerà il suo CarX Street per Xbox Series S/X il 18 giugno.

Il gioco ci permette di competereSunset City in una varietà di discipline e ci sono anche fazioni con cui allearsi e opportunità per modificare e costruire auto.

CarX Street è stato originariamente rilasciato per smartphone nel 2022, ma è arrivato l'anno scorso su PC e ora anche su Xbox. Inoltre, entro la fine dell'estate ci sarà anche una versione per PlayStation 5. Dai un'occhiata al trailer dell'edizione Xbox qui sotto.