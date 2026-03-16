Casemiro ha cantato dai tifosi dicendo: "il Manchester United dovrebbe comunque lasciarlo andare", dice Gary Neville

HQ

La rinascita del Manchester United in Premier League ha raggiunto un nuovo record domenica scorsa quando hanno sconfitto l'Aston Villa 3-1, attualmente loro principale rivale per il terzo posto in Premier League e assicurarsi un posto in Champions League il prossimo anno. Casemiro segnò uno dei gol, mentre i tifosi intonavano "un anno in più", sperando di far cambiare idea al brasiliano, che dovrebbe lasciare il club a giugno con la scadenza del suo contratto quadriennale.

Il periodo di Casemiro allo United, dove è arrivato dal Real Madrid nel 2022, dopo un contratto da 70 milioni di sterline (con aggiunte), è stato altalenante, con alcuni che hanno messo in dubbio la sua forma fisica e persino il suo peso a un certo punto, ma ora si è rivelato decisivo per la squadra, avendo segnato sette gol in questa stagione, cinque dei quali che hanno aiutato lo United a conquistare punti in Premier League. secondo SkySports.

Gary Neville, leggenda del Manchester United che ha trascorso tutta la sua carriera nel club e lavora come opinionista per SkySports, ha detto nel suo podcast che ora "sembra più in forma, più magro, più libero e sembra che stia facendo un ottimo lavoro", ma lo United ha ragione a lasciarlo andare, perché è uno dei calciatori meglio pagati della rosa e della sua età, 34 anni, si vede ancora, definendo persino questo periodo di quattro anni allo United un "cameo alla fine della sua carriera". "Quasi come un canto del cigno in cui probabilmente ama ogni minuto, e si vede. Sta baciando il suo distintivo ai tifosi. I fan lo adorano, ed è giusto che se ne vada alla fine della stagione."

Neville è stato anche molto critico riguardo alla decisione dello United di ingaggiarlo, una pessima decisione finanziaria poiché si trattava di un acquisto costoso e uno degli stipendi più alti della rosa per un giocatore che se ne andrà gratis a giugno. "Hanno investito £140 milioni in Casemiro, £20 milioni all'anno in stipendi e £60 milioni in compenso, non è una mossa intelligente perché ora lo stanno perdendo per niente. Non ha nulla a che fare con Casemiro, ma con il pessimo reclutamento del Man United nel corso di molti, molti anni e con il loro pagamento eccessivo", ha aggiunto Neville.