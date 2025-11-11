Casio e Netflix si uniscono per un paio di fantastici orologi di Stranger Things

HQ

Casio e Netflix uniscono ancora una volta le forze con questo nuovissimo set di orologi ispirati a Stranger Things. Il G-Shock DW-5600STT-1 e il modello ibrido AQ-800EST-1A che sembrano essere venduti al dettaglio rispettivamente per 149 euro e 129 euro. Almeno secondo un rivenditore francese che ha accidentalmente messo i prezzi sul proprio sito per un breve periodo. Prima di rimontarli rapidamente.

Gli orologi verranno lanciati ufficialmente a dicembre, anche se inizialmente solo in Giappone e non sappiamo ancora esattamente quando gli orologi raggiungeranno l'Europa. Il design è ovviamente fortemente ispirato allo show di successo. Con il modello DW-5600 che sfoggia una combinazione di colori nero e rosso, nonché un motivo avvolgente e attorcigliato in riferimento a Vecna.. L'AQ-800, d'altra parte, ha un modello simile ma ha i numeri "001" incisi. Piuttosto liscio, non credi?

Ti senti tentato di acquistare qualcuno dei due orologi?