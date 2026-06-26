Casio lancia un nuovo orologio G-Shock x Pokémon per celebrare il 30º anniversario del franchise

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Casio ha presentato un nuovo orologio G-Shock, che mira a essere il migliore come nessuno mai è mai stato. Il GA110PKM a tema Pokémon è un orologio resistente agli urti basato sul GA110, ma pieno zeppo di riferimenti al franchise Pokémon nel suo design.

Le lancette dell'orologio, la cornice, i pulsanti e il quadrante sono ispirati ai giochi originali di Pokémon, con stili in rosso, verde e blu. Vediamo una Poké Ball in posizione 9, con un Pikachu addormentato all'interno. Sebbene Pikachu sia il Pokémon più iconico, non è l'unico presente nell'orologio. In tutta la band, vediamo Pokémon iniziali, nuovi e vecchi, così come Pokémon mitico Mew nel loop della banda.

Sul retro della custodia c'è un logo speciale di Pokémon, che ricorda, se non lo sapevi già, che si celebra il 30° anniversario della serie. L'orologio include anche un pacchetto speciale a forma di Poké Ball, oltre a molte altre caratteristiche aggiuntive interessanti come una luce LED, cinque allarmi, un timer a conto alla rovescia, cronometro e altro ancora.

Ci si aspetterebbe che questo orologio includesse tutto questo, considerando il suo prezzo più alto. Il GA110PKM è più costoso di altri orologi della gamma GA110 che abbiamo trovato, con un prezzo di 270 dollari, ma puoi essere certo che i fan pagheranno quel prezzo per una serie esclusiva di merchandising Pokémon.