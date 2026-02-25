Casper Ruud sconfitto a sorpresa dal qualificato cinese Wu Yibing, 142 al mondo, al Mexican Open

HQ

Il Mexican Open è proseguito mercoledì presto mattina con vittorie per giocatori come Gael Monfils, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli e il testa di serie numero 4 al mondo Alexander Zverev. Tuttavia, i tifosi messicani hanno assistito a un altro grande sorpresa: il norvegese Casper Ruud, numero 13 al mondo e quarto testa di serie ad Acapulco, ha perso in due tie-break contro il qualificato Wu Yibing, 7-6(2), 7-6(1).

È stata la terza vittoria di Wu nella top 20, dopo aver sconfitto Taylor Fritz nel 2023 e Daniil Medvedev lo scorso settembre. "Casper è uno dei migliori del Tour a giocare rally, e ho dovuto davvero restare paziente e allo stesso tempo aggressivo", ha detto il cinese di 26 anni, classificato 142° al mondo, che avanza agli ottavi di finale e affronterà il giapponese Sho Shimabukuro, classificato 130° mondiale, nelle partite di mercoledì (giovedì mattina presto in ora europea).

Ruud si unisce ad Alex de Miñaur e Cameron Norrie come uno dei grandi sorprese dell'ATP 500 in Messico, lasciando Zverev e il finalista dello scorso anno Alejandro Davidovich Fokina come principali favoriti per i titoli, che saranno decisi sabato prossimo.

Partite del Mexican Open di giovedì:



Alexander Zverev (GER) vs Miomir Kecmanovic (SRB)



Terence Atmane (FRA) vs Rafael Jódar (ESP)



Yibing Wu (CHN) vs Sho Shimabukuro (JPN)



Dalibor Svrcina (CZE) vs Flavio Cobolli (ITA)



Frances Tiafoe (USA) vs Aleksandar Kovacevic (USA)



Mattia Bellucci (ITA) vs Alejandro Davidovich Fokina (ESP)



Valentin Vacherot (MON) vs Gaël Monfils (FRA)

