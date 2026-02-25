Casper Ruud sconfitto a sorpresa dal qualificato cinese Wu Yibing, 142 al mondo, al Mexican Open
Il Mexican Open prosegue fino agli ottavi di finale
Il Mexican Open è proseguito mercoledì presto mattina con vittorie per giocatori come Gael Monfils, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli e il testa di serie numero 4 al mondo Alexander Zverev. Tuttavia, i tifosi messicani hanno assistito a un altro grande sorpresa: il norvegese Casper Ruud, numero 13 al mondo e quarto testa di serie ad Acapulco, ha perso in due tie-break contro il qualificato Wu Yibing, 7-6(2), 7-6(1).
È stata la terza vittoria di Wu nella top 20, dopo aver sconfitto Taylor Fritz nel 2023 e Daniil Medvedev lo scorso settembre. "Casper è uno dei migliori del Tour a giocare rally, e ho dovuto davvero restare paziente e allo stesso tempo aggressivo", ha detto il cinese di 26 anni, classificato 142° al mondo, che avanza agli ottavi di finale e affronterà il giapponese Sho Shimabukuro, classificato 130° mondiale, nelle partite di mercoledì (giovedì mattina presto in ora europea).
Ruud si unisce ad Alex de Miñaur e Cameron Norrie come uno dei grandi sorprese dell'ATP 500 in Messico, lasciando Zverev e il finalista dello scorso anno Alejandro Davidovich Fokina come principali favoriti per i titoli, che saranno decisi sabato prossimo.
Partite del Mexican Open di giovedì:
- Alexander Zverev (GER) vs Miomir Kecmanovic (SRB)
- Terence Atmane (FRA) vs Rafael Jódar (ESP)
- Yibing Wu (CHN) vs Sho Shimabukuro (JPN)
- Dalibor Svrcina (CZE) vs Flavio Cobolli (ITA)
- Frances Tiafoe (USA) vs Aleksandar Kovacevic (USA)
- Mattia Bellucci (ITA) vs Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
- Valentin Vacherot (MON) vs Gaël Monfils (FRA)