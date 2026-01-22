Se non guardo la luna, brillerà ancora di notte? Questa domanda riassume perfettamente l'idea di base dietro il gioco di avventura e puzzle Cassette Boy. Tuttavia, questo gioco d'azione-avventura, con la sua estetica retrò ispirata a Game Boy, non riguarda solo la storia, ma coinvolge anche una risoluzione di problemi diabolicamente complicata.

L'idea di vedere è in realtà usata in modo molto ovvio. La visuale di gioco, scattata dall'alto, può essere ruotata con la telecamera in direzioni diverse, facendo sparire oggetti, personaggi e altri elementi precedentemente visibili quando coperti da edifici o blocchi, ad esempio. Un ostacolo davanti a te improvvisamente non esiste più nell'angolazione giusta della telecamera e puoi attraversarlo.

Questa idea è stata usata per creare enigmi così sconcertanti che non potrebbe essere migliore. Devi pensare fuori dagli schemi tutto il tempo, e il gioco non si tira indietro quando si tratta di lanciarti delle curve. Questa è in realtà l'unica e più grande critica del gioco; Il gioco contiene una ricchezza di meccaniche diverse che non vengono spiegate in alcun modo, e quasi mai è chiaro cosa devi fare per passare al prossimo evento scriptato.

Chi avrebbe mai detto che le leve che normalmente bisogna tirare possono essere azionate anche a distanza con un arco? O potrebbe esserci qualche tipo di indicatore da qualche parte che mostrasse quando uno dei personaggi secondari avrebbe aperto la porta della grotta senza che io dovesse correre avanti e indietro per mezz'ora?

Queste carenze sono fastidiose, perché altrimenti Cassette Boy è praticamente corretto. La maggior parte dei problemi è divertente da risolvere, e l'azione ispirata a Zelda, dove raccogli oggetti aggiuntivi necessari per progredire dalle caverne e uccidere mostri grandi e piccoli, è molto coinvolgente da giocare. Le immagini sono o accattivanti o meno, e io sono del primo campo. La palette di colori Game Boy è stata usata con effetto sorprendente, e il gioco riesce a risultare davvero interessante e originale.

C'è molto da giocare in Cassette Boy, anche se, come detto sopra, richiede molte ricerche e infiniti tentativi ed errori. In realtà sono un po' infastidito dalla natura criptica e inutile del gioco, perché sotto altri aspetti è una piccola avventura divertente che vale davvero la pena conoscere e che ha tante cose deliziose da scoprire.

