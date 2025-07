Caster Semenya ottiene una parziale vittoria legale nella sua battaglia legale contro il test di idoneità di genere

HQ

Caster Semenya, mezzofondista di 34 anni, ha vinto due medaglie d'oro a Londra 2012 e Rio 2016, tre medaglie d'oro ai Campionati del Mondo e cinque medaglie d'oro ai Campionati africani, oltre a molti altri successi sportivi, la maggior parte dei quali sugli 800 metri. Tuttavia, la sua carriera si è conclusa nel 2019, quando World Athletics ha costretto Semenya ad assumere farmaci per sopprimere i livelli di testosterone, poiché la sudafricana è nata con un disturbo dello sviluppo sessuale (DSD) che le ha causato i cromosomi XY maschili.

Semenya si è rifiutata di prendere i farmaci ed è stata forzatamente bandita da tutti gli eventi di atletica femminile dalla World Athletics. Da allora ha presentato una serie di denunce legali. Oggi ha ottenuto una vittoria parziale, poiché la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha dichiarato, in una sentenza definitiva, che il governo della Svizzera non le ha concesso un'udienza equa nel 2023, dove i tribunali del paese hanno confermato la decisione della World Athletics di chiederle di ridurre questi trattamenti a base di estrogeni che sono "dannosi, inutile e presumibilmente correttivo", nelle parole dell'avvocato di Semenya Schona Jolly (via El País).

Semenya si è opposta ai "test sessuali" che, a suo avviso, "disumanizzano e discriminano le donne", e ha ottenuto alcune vittorie legali, ma non è stata in grado di fermare l'introduzione di questi test che stanno diventando obbligatori. La sentenza di oggi non è contro World Athletics, ma solo contro il governo svizzero e il Tribunale federale svizzero, che non hanno protetto i diritti di Semenya e "non sono riusciti" a "soddisfare il requisito di particolare rigore ai sensi dell'articolo 6 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Tuttavia, la sua vittoria di oggi è parziale, poiché la Grande Camera ha ritenuto che le denunce relative alla violazione del suo diritto al rispetto della vita privata o alla discriminazione non rientrino nella giurisdizione della Svizzera.