Castlevania: Belmont's Curse Anteprima pratica: Belmont brillanti che picchiano i vampiri

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La collaborazione tra Evil Empire, sviluppatore di The Rogue Prince of Persia, e Motion Twin, creatore di Dead Cells, è stata sufficiente a entusiasmarmi. Poi vedo il ritorno di Castlevania, con personaggi della popolare serie Netflix che ricevono più attenzione, e ho capito che ci aspettava qualcosa di speciale. Qualche mese dopo ho avuto la possibilità di sedermi e giocare a Castlevania: Belmont's Curse. Solo un appuntamento in un programma molto intenso, ma che si è distinto dai primi momenti in cui tenevo il controller.

Iniziamo proprio all'inizio del gioco, in una versione che ci viene detto sia il più vicino possibile all'uscita pubblica tra qui e ottobre. L'anno è il 1499, la location è Parigi. La città è stata invasa da un male soprannaturale, uno che può essere fermato solo da un Belmont. Il vescovo di Parigi chiama Trevor, pensando che sia l'ultimo della sua stirpe, per venire a fermare questa minaccia. Trevor, come si può immaginare dal trailer, non è l'ultimo della linea Belmont, poiché è accompagnato da sua figlia Rose. Il nostro personaggio giocabile, che iniziamo subito, si addentra nelle fogne di Parigi per farsi strada tra i non-morti che hanno fatto della città la loro casa.

Immediatamente Castlevania: Belmont's Curse ti cattura con una grafica mozzafiato. Lo sfondo, il primo piano e i modelli dei personaggi traboccano di carattere e personalità. Non ho mai giocato molto a Castlevania da giovane, anche se ho amato la serie e mi sono presto innamorato dell'estetica cupa e bellissima del franchise. Questo è racchiuso in modo brillante qui, anche nel verde squallido delle fogne sotto Parigi. Una volta che esci nella città in rovine e in fiamme, il gioco diventa sempre più mozzafiato man mano che avanzi. Mentre in The Rogue Prince of Persia ho trovato alcuni sfondi un po' uguali, qui anche in un ambiente non mi sono mai annoiato o mi sono mai chiesto se stessi entrando in una stanza per la prima volta o meno.

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The Rogue Prince of Persia è stato un gioco solido, ma sembra decisamente che Evil Empire abbia imparato tutte le lezioni giuste per il suo gioco Castelvania. Il movimento è buono quanto in Rogue PoP, il combattimento è incisivo e veloce, e la musica è come miele nell'orecchio. In Castlevania: Belmont's Curse hai a disposizione una varietà di armi e abilità magiche, ma il gioco ti offre meravigliosamente queste alternative man mano che continui. Alcune sono semplicemente potenziamenti, come sostituire la tua piccola palla di fuoco con un potente proiettile trasversale che può trafiggere i nemici e rimbalzare sui muri. Le armi offrono stili di gioco diversi più che una via diretta verso una forza maggiore. Sono tornato alla spada base dopo aver preso un cestus, ad esempio, trovando la portata della prima arma più utile per tenere lontani i nemici.

I sistemi e le meccaniche possono arrivare in tempo, e Castlevania: Belmont's Curse non ha fretta di darti la cosa più figa, perché sa che è tutto interessante. Devi battere il primo boss per la frusta, per esempio, che si rivela una sfida anche se hai ucciso abbastanza nemici da guadagnarti qualche livello extra. Una volta ottenuta la frusta, la tua mobilità aumenta vertiginosamente, e dondolarti su fosse chiodate, aggrapparti ai nemici aerei e saltare da punti di ancoraggio è semplicemente un piacere dal punto di vista del gameplay. Non tutto è pura gioia in Castlevania: Belmont's Curse. I combattimenti contro i boss sono piuttosto difficili, ma quello che ho giocato non ha sfiorato la frustrazione. Ogni volta che morivo, era perché avevo commesso l'errore, non perché il gioco sceglieva di essere ingiusto con me. Richiedeva pazienza, tempismo e mostrava che c'è molto di più nel gioco che spaccare qualche scheletro con la spada e risolvere gli enigmi per arrivare all'area successiva.

Tutto ciò che Castlevania: Belmont's Curse deve fare per essere un candidato al GOTY per me è continuare a lavorare così com'è. Il ritorno del Metroidvania originale (se così possiamo chiamarlo) sembra gestire senza sforzo la pressione di essere il nostro primo gioco Castlevania da molto tempo. Che tu sia un fan vecchio stile o un nuovo arrivato interessato solo alla serie, qui troverai qualcosa che ti piacerà. Tutto funziona semplicemente come previsto, ed è così soddisfacente da giocare mentre tutti i pezzi si uniscono. Giocare alla demo della Gamescom è stato come scartare una barretta di cioccolato quasi infinita. Ogni volta che pensavo di aver imparato tutto, appariva qualcos'altro incredibilmente interessante, sia in un nuovo nemico, meccanica o area in cui sfrecciare in un giro. Si percepisce davvero che Motion Twin e Evil Empire abbiano qualcosa di speciale tra le mani.

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