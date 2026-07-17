Castlevania: Belmont's Curse è visivamente ispirato all'anime Castlevania di Netflix

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Sebbene il nuovo gioco di Castlevania si basi ovviamente sulle meccaniche, la grafica e il mondo del passato del franchise, se dovessi parlare oggi con un fan di Castlevania, la probabilità che sia solo un fan dell'anime della serie Netflix è piuttosto alta, considerando che è passato un'eternità dall'ultimo gioco di Castlevania. Guardando Castlevania: Belmont's Curse, è difficile non pensare all'anime che ci ha reintrodotto nel mondo dei Belmont e dei vampiri nel 2017.

Secondo il produttore della serie Tsutomu Taniguchi e il direttore creativo di Belmont's Curse, Emmanuel Nouaille, questo è intenzionale. "Sappiamo che ci sono tantissimi fan della serie anime che non hanno mai giocato a questi giochi prima. Quindi, anche se ovviamente volevamo mettere il gioco al centro delle nostre idee durante la regia, volevamo davvero assicurarci che tutti si sentissero i benvenuti, specialmente i fan dell'anime che non hanno mai giocato ai giochi," ha detto Taniguchi a PC Gamer in una recente intervista.

Ha aggiunto che "non c'è un muro tra il gioco e l'anime. Speriamo davvero che anche chi ha visto solo l'anime apprezzi il gioco." Nouaille ha riflettuto il suo punto, dicendo che, sebbene non ci sia un legame diretto tra l'anime e il gioco in arrivo, lo stile visivo, la musica e altro farebbero sentire i fan di entrare in un mondo molto familiare.

"Attraverso la direzione artistica, la musica e la storia, penso che siamo molto vicini all'aspetto cinematografico della serie. Questo è ciò che vogliamo catturare e replicare. Penso che la fotografia sia più importante di un riferimento specifico al gioco," ha detto Nouaille.

Castlevania: Belmont's Curse uscirà il 15 ottobre per PC, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, e Xbox Series X/S.